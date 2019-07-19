8,6 тыс тонн овощей собрали на Ставрополье

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-19T09:27:03+03:00

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На Ставрополье продолжается уборка овощей открытого грунта. Собирают свеклу, морковь, капусту, лук, томаты, огурцы и прочие богатства земли в Апанасенковском, Левокумском, Арзгирском и Буденновском районах, в Изобильненском, Ипатовском и Нефтекумских горокругах. В «корзине» уже 8,6 тыс тонн овощей, полученных с 1 265,1 га.

В прошлом году собрали 226,6 тыс. тонн овощей с 16,4 тыс га, рассказали в минсельхозе СК.

ИСТОЧНИК KP.RU