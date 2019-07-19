Больная дагестанка умерла из-за мошеннической выходки родного брата

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-19T09:49:33+03:00

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Сотрудники МВД России по Хасавюрту выявили факт мошенничества. 47-летний местный житель в 2014 году похитил документ на квартиру своей сестры, которая была неизлечимо больна. Мужчина оформил договор купли-продажи за полмиллиона, хотя жилплощадь стоила в четыре раза больше.

Позже сестра скончалась. В квартиру пыталась въехать 77-летняя мать мужчины, но вход туда стал ей юридически запрещен. Сын не поделил квартиру с матерью и понадеялся, что все забудется после кончины сестры.

Но следователи выяснили все обстоятельства дела. Мужчину задержали и доставили в отделение, где он сознался в преступлении, пояснив, что желал обогатиться. Против него возбудили уголовное дело по четвертой части 159 статьи (мошенничество).

ИСТОЧНИК KP.RU