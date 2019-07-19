2019-07-19T10:18:52+03:00
Экономика

На Кавказе трудящиеся получают почти одинаково, но мало

В республиках округа самые маленькие в России выплаты за труд
Антон ШАПОВАЛОВ
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Росстат опубликовал данные о том, сколько зарабатывают россияне. В ходе исследования ведомство рассчитывало медианное значение. Иными словами, средний уровень зарплаты: 50 процентов населения получает меньше медианного значения, а другая половина — больше.

На Северном Кавказе опять неблагоприятная обстановка. Сразу пять регионов страны возглавили список аутсайдеров по этому показателю. Самые низкие зарплаты у жителей Кабардино-Балкарии (19,8 тысяч), Ингушетии (19,95) и Дагестана (20,02). Следом идут Карачаево-Черкесия (20,79) и Северная Осетия (21,06). Медианное значение в Северо-Кавказском федеральном округе ниже, чем в Калмыкии: 21,9 тысяч против 21,98 тысяч рублей. В лидерах округа остаются Ставрополье и Чечня.

Правда, эксперты также уверяют, что в СКФО не так заметно расслоение между богатыми и бедными. Так, медианное значение получают от 80 до 85 процентов людей. Самый высокий уровень расслоения замечается в Осетии, КБР и КЧР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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