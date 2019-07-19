В Дагестане дети показали, как тяжелую работу превратить в аттракцион

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-19T10:36:32+03:00

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В Дагестане, где с малых лет растут усердными помощниками по хозяйству, детям приходится проделывать многое: за скотиной смотреть, траву косить, в доме хозяйничать. И в одном из сел республики ребятня научилась работать играючи. Транспортировку тюков сена маленькие помощники превратили в аттракцион:

Гении инженерной мысли! Дети придумали поразительный механизм для транспортировки тюков сена в Дагестане.

Ролик появился в сети за подписью: "Вот такая смышлёная дагестанская молодёжь у нас, гордимся".

В комментариях отметили, что сняли происходящее в Ботлихском районе, селе Ансалта.

- Девочка с тачкой там за главного, - шутят жители республики. - Илон Маск нервно курит в сторонке.

ИСТОЧНИК KP.RU