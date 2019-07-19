2019-07-19T10:38:17+03:00
Происшествия

Видео: дагестанский мажор на «Мерседесе» сбил насмерть бабушку

Пожилой женщине было 73 года
Антон ШАПОВАЛОВ
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В четверг днем в Махачкале 26-летний парень наехал на 73-летнюю уроженку Кизилюрта. Молодой человек управлял автомобилем Mercedes-benz. Из-за столкновения женщина получила различные травмы. Из-за этого её срочно увезли в Республиканский ортопедо-травматологический центр Махачкалы. Там она и скончалась.

Сотрудники ГАИ выясняют все детали произошедшего. Как уверяют в пресс-службе МВД по Дагестану, уже сейчас есть достаточная база документов для принятия решения.

"Мерседес" в Дагестане сбил насмерть бабушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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