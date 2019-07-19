2019-07-19T10:53:09+03:00
Туризм

Туристы в Чечне пройдут курсы спецназа

Каждый гость республики сможет посетить Университет спецназа
Антон ШАПОВАЛОВ
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Путешественникам в Чечне представили новый тип отдыха в стиле милитари. Об этом сообщает министр туризма республики Муслим Байтазиев.

- Чеченская Республика является отличным местом для проведения туристических военных туров, ведь именно здесь располагается не имеющий аналогов в мире Международный Университет Спецназа, - говорит Байтазиев.

Всем, кто купит такой тур, дадут возможность пострелять из разных видов оружия. Кроме этого, они смогут прокатиться на «багги» и примерить роль десантника и парашютиста на аэротренажере.

Путешествие проходит в два дня. Первый будет полностью посвящен Университету, а на следующий туристов повезут по окрестностям: на озеро Кезеной-Ам, либо в Аргунское ущелье, либо в Грозный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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