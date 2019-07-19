2019-07-19T12:02:29+03:00
Политика

Информация подтвердилась: замдиректора Росгвардии в списке сенаторов от Ставропольского края

В случае победы на выборах губернатора Владимира Владимирова, Сергей Меликов представит край в Совфеде
Полина ШАПОШНИКОВА
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В тройке кандидатов в сенаторы от главы Ставрополья Владимира Владимирова оказался первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов. В списке и действующий сенатор от края Михаил Афанасов и гендиректор ООО "Машук" Татьяна Чумакова. Информация поступила от главы регионального избиркома Егвения Демьянова, сообщает ТАСС.

Рапорт об отставке Меликова, который с 2016 года является первым заместителем директора Росгвардии, СМИ начали обсуждать в начале июля. Теперь очевидно, что в случае победы на выборах главы региона Владимира Владимирова, край в Совете Федерации представит бывший полпред Президента РФ в СКФО.

Выборы губернатора назначены на 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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