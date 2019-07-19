Босоногий чеченец крался по польской границе и попал на видео

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-19T11:21:59+03:00

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Крадущийся босой чеченец пытался пробраться через границу, но был обнаружен польскими пограничниками. Забавный случай произошёл на польско-украинской границе и попал на видео.

Как сообщил портал Wirtualna Polska, 39-летний чеченский преступник пытался перебраться через границу, но был задержан. Его обнаружили с помощью приборов ночного видения. Служивые подождали, пока мужчина пересечёт границу, устроили засаду и поймали преступника.

Его пробили по международной полицейской базе. Оказалось, что босоногий чеченец — разыскиваемый преступник. Его подозревают в грабежах и угрозах убийством. Теперь будет решаться вопрос об экстрадиции преступника.

Босоногий чеченец пытается перейти границу Польши.

ИСТОЧНИК KP.RU