Босоногий чеченец крался по польской границе и попал на видео
Крадущийся босой чеченец пытался пробраться через границу, но был обнаружен польскими пограничниками. Забавный случай произошёл на польско-украинской границе и попал на видео.
Как сообщил портал Wirtualna Polska, 39-летний чеченский преступник пытался перебраться через границу, но был задержан. Его обнаружили с помощью приборов ночного видения. Служивые подождали, пока мужчина пересечёт границу, устроили засаду и поймали преступника.
Его пробили по международной полицейской базе. Оказалось, что босоногий чеченец — разыскиваемый преступник. Его подозревают в грабежах и угрозах убийством. Теперь будет решаться вопрос об экстрадиции преступника.
Босоногий чеченец пытается перейти границу Польши.
ИСТОЧНИК KP.RU
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