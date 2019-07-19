2019-07-19T13:23:33+03:00
Общество

На видео сняли, как в Дагестане машины начали толкаться за место в свадебном кортеже

Никто не пострадал
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Дагестане участники свадебного кортежа начали яростно выяснять, кто из них достоин ехать за машиной молодоженов. "Приоры" - обе белые - угрожают друг другу, потихоньку приближаясь к друг другу.

Оператор смеется, видя происходящее. В потасовке, видимо, нет ничего негативно. Но комментаторы в социальных сетях недовольны тем, что молодые люди бездумно подвергают опасности остальных автолюбителей, в том числе - тех, кто едет вне кортежа.

- Два идиота - это сила. Тупо понты. Ждем видео с извинениями, - говорит один их участников дискуссий в комментариях.

В заголовке видеоролика сказано, что это некая традиция - бороться за место в свадебном кортеже. Как нам пояснили люди, сведущие в этом вопросе, это действительно так. Традиция идет ещё с далеких времен, когда горцы боролись за места на лошадях.

- Кто будет вторым в колонне, тот и почитаемый человек и достоин сидеть за одним столом с самим женихом и невестой. Это считается большим почетом и уважением, - рассказал нам источник.

В Дагестане машины устроили потасовку за свадебным кортежем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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