2019-07-19T13:59:17+03:00
Общество

Людей с ДЦП и 86-летних подводников катает в небе парапланерист из Пятигорска

Дмитрий Ващенко хобби превратил в профессию
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: архив Дмитрия ВащенкоФото: архив Дмитрия Ващенко
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Подводник, которому стукнуло под 90, сел в люльку параплана и взмыл в небо в тандеме с пилотом-инструктором.

Пятигорчанин Дмитрий Ващенко роднит людей с птицами уже больше 20 лет. В 1993 году он делал свои первые шаги на параплане к небесному куполу, а с 1996 стал профессионалом, и с тех пор берет людей в полет. Порой в пассажирах оказывается 86-летний капитан второго ранга, управлявший когда-то подводной лодкой, который прибыл на пятигорскую землю из Владивостока.

Моряки помоложе тоже рвутся исследовать воздушную гавань. Был правда случай, одного покорителя водных пространств укачало в полете. Но такое случается очень редко.

Забавно, что не раз заказывали прогулку в облаках летчики. Однажды Дмитрию случилось полетать со знаменитой женщиной-вертолетчицей. Эта порода пассажиров удивляется: как такая птица летает в небе без мотора.

Поднимал инструктор в небо и тех, кто по земле передвигается с трудом: людей с ДЦП, некоторые из них были полностью парализованы ниже пояса!

Дмитрий говорит, что превращение хобби в профессию, конечно притупляет собственное чувство восторга в полете, но подниматься в небо он планирует долго, может и далеко после пенсионного возраста...

ИСТОЧНИК KP.RU

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