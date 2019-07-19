Людей с ДЦП и 86-летних подводников катает в небе парапланерист из Пятигорска
Подводник, которому стукнуло под 90, сел в люльку параплана и взмыл в небо в тандеме с пилотом-инструктором.
Пятигорчанин Дмитрий Ващенко роднит людей с птицами уже больше 20 лет. В 1993 году он делал свои первые шаги на параплане к небесному куполу, а с 1996 стал профессионалом, и с тех пор берет людей в полет. Порой в пассажирах оказывается 86-летний капитан второго ранга, управлявший когда-то подводной лодкой, который прибыл на пятигорскую землю из Владивостока.
Моряки помоложе тоже рвутся исследовать воздушную гавань. Был правда случай, одного покорителя водных пространств укачало в полете. Но такое случается очень редко.
Забавно, что не раз заказывали прогулку в облаках летчики. Однажды Дмитрию случилось полетать со знаменитой женщиной-вертолетчицей. Эта порода пассажиров удивляется: как такая птица летает в небе без мотора.
Поднимал инструктор в небо и тех, кто по земле передвигается с трудом: людей с ДЦП, некоторые из них были полностью парализованы ниже пояса!
Дмитрий говорит, что превращение хобби в профессию, конечно притупляет собственное чувство восторга в полете, но подниматься в небо он планирует долго, может и далеко после пенсионного возраста...
ИСТОЧНИК KP.RU