В Предгорном районе построят Центр подготовки к зимним и летним видам спорта

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-19T14:15:26+03:00

Он расположится на отметке 1603 метра над уровнем моря

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Краевой минстрой предложил депутатам выделить средства на проектирование Центра подготовки сборных команд в Предгорном районе и увеличить финансирование работ по изготовлению проектно-сметной документации на реконструкцию Кисловодской городской больницы.

В Думе края одобрили поправки в бюджет. 150 млн рублей будет направлено на Центр подготовки и 102 млн рублей на документацию реконструкции горбольницы.

Спортивное учреждение разместится на отметке 1603 метра над уровне моря в Предгорном районе и будет готовить спортсменов к зимним и летним видам спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU