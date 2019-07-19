В Предгорном районе построят Центр подготовки к зимним и летним видам спорта
Он расположится на отметке 1603 метра над уровнем моря
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Краевой минстрой предложил депутатам выделить средства на проектирование Центра подготовки сборных команд в Предгорном районе и увеличить финансирование работ по изготовлению проектно-сметной документации на реконструкцию Кисловодской городской больницы.
В Думе края одобрили поправки в бюджет. 150 млн рублей будет направлено на Центр подготовки и 102 млн рублей на документацию реконструкции горбольницы.
Спортивное учреждение разместится на отметке 1603 метра над уровне моря в Предгорном районе и будет готовить спортсменов к зимним и летним видам спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU