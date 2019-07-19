2019-07-19T17:15:43+03:00
Политика

Владимир Владимиров официально стал кандидатом на выборах главы Ставрополья

Решение принято избиркомом 19 июля
Полина ШАПОШНИКОВА
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6 человек зарегистрированы на выборах главы Ставрополья в качестве кандидатов. В том числе Владимир Владимиров, которого единогласно поддержали члены избирательной комиссии на заседании 19 июля.

До 24 июля избирком принимает документы для регистрации. Сейчас в качестве кандидатов числятся Геннадий Ефимов (ЛДПР), временно неработающий Николай Кряжев (Коммунистическая партия социальной справедливости), Александр Кузьмин ("Справедливая Россия"), директор частной компании Валентин Смирнов ("Партия социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу"), ведущий инспектор Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ" Виктор Соболев (КПРФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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