Погода — грусть: выходные 20 и 21 июля на Ставрополье будут мокрыми

СЕГОДНЯ 15:52 2019-07-19T17:14:20+03:00

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Синоптики обещают на выходных в Ставропольском крае один день без осадков. Не брать с собой зонтики ставропольцы смогут в субботу 20 июля. Однако даже температура до +32 не отменяет облачность. В воскресенье регион снова накроет дождь с грозой.

Правда, по данным краевого Гидрометцентра, в Ставрополе 20 и 21 июля осадков не предвещается. Облачность сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU