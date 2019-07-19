Погода — грусть: выходные 20 и 21 июля на Ставрополье будут мокрыми
Но Ставрополь дождь минует, сообщает краевой Гидрометцентр
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Синоптики обещают на выходных в Ставропольском крае один день без осадков. Не брать с собой зонтики ставропольцы смогут в субботу 20 июля. Однако даже температура до +32 не отменяет облачность. В воскресенье регион снова накроет дождь с грозой.
Правда, по данным краевого Гидрометцентра, в Ставрополе 20 и 21 июля осадков не предвещается. Облачность сохранится.
ИСТОЧНИК KP.RU