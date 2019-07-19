Неопытный водитель в Ставрополе залепил весь багажник предупреждающими знаками

СЕГОДНЯ 16:11 2019-07-19T16:17:31+03:00

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Водитель с пятью предупреждающими знаками «Начинающий автомобилист» на багажнике авто рассмешил ставропольцев. Снимок такой потрясающей перестраховки водителя на внедорожнике сделан на проспекте Кулакова.

Один из пользователей соцсетей, пишет «Победа26», предположил, что это неопытная девушка-водитель, которая на день взяла у мужа машину прокатиться.

ИСТОЧНИК KP.RU