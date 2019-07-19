2019-07-19T16:17:31+03:00
Общество

Неопытный водитель в Ставрополе залепил весь багажник предупреждающими знаками

Соцсети повеселила фотография новичка-перестраховщика
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: Нетипичный СтавропольФото: Нетипичный Ставрополь
Изменить размер текста:

Водитель с пятью предупреждающими знаками «Начинающий автомобилист» на багажнике авто рассмешил ставропольцев. Снимок такой потрясающей перестраховки водителя на внедорожнике сделан на проспекте Кулакова.

Один из пользователей соцсетей, пишет «Победа26», предположил, что это неопытная девушка-водитель, которая на день взяла у мужа машину прокатиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Единороссы поддержат нынешних глав Ингушетии и КБР на выборах
Запас боеприпасов уничтоженного боевика нашли в лесу Дагестана
Ингушетия лишилась двух министров
15 человек на Ставрополье получают зарплату, равную стоимости 1-комнатной квартиры
В Железноводске открылся новый офис Сбербанка
Погода — грусть: выходные 20 и 21 июля на Ставрополье будут мокрыми
Владимир Владимиров официально стал кандидатом на выборах главы Ставрополья
Триумф джаза: Ставрополье встретит певцов Чайну Мозес и Тони Момрелла
В Предгорном районе построят Центр подготовки к зимним и летним видам спорта
ПАО «Банк УРАЛСИБ» предлагает оплату услуг ЖКХ по единому лицевому счету в Мобильном и Интернет-банке
Людей с ДЦП и 86-летних подводников катает в небе парапланерист из Пятигорска
Надпись «Железные люди Железных вод» в золоте увенчает колоннаду Каскадной лестницы
На видео сняли, как в Дагестане машины начали толкаться за место в свадебном кортеже
Электричка сбила мужчину в Ессентуках
На 3 заправках в Ставрополе закрутили вентили
«Не трогайте наших женщин»: армяне по ошибке устроили массовую драку с чеченцами
Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Босоногий чеченец крался по польской границе и попал на видео
В съемках видеопоздравления мэра Махачкалы участвовал весь город
Информация подтвердилась: замдиректора Росгвардии в списке сенаторов от Ставропольского края
Туристы в Чечне пройдут курсы спецназа