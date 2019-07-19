2019-07-19T16:14:04+03:00
Общество

В Железноводске открылся новый офис Сбербанка

Обслуживают в нем как физических, так и юридических лиц
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Сегодня в Железноводске состоялось торжественное открытие обновленного офиса Сбербанка. Офис заработал по адресу: ул. Ленина, 97.

В церемонии открытия приняли участие заместитель управляющего Ставропольским отделением Валентина Мишенькина, региональный директор фокусной территории г. Пятигорск Евгений Смирнов, председатель Думы Железноводска Александр Рудаков и клиенты банка.

Открытие этого Дополнительного офиса - значимое событие не только для сотрудников, но и для жителей города. В нем осуществляется обслуживание не только физических, но и юридических лиц. Каждому клиенту специалисты банка готовы предоставить высокий уровень банковских услуг и качественное обслуживание.

В Железноводске проживают 25 тысяч человек, из них ежедневно около 200 человек посещают офис Сбербанка, клиентопоток за месяц составляет более трех с половиной тысяч человек. И теперь для каждого клиента созданы комфортные условия! Близость к клиенту, удобство и высокий сервис обслуживания - это неизменные принципы, которыми мы руководствуемся в своей работе.

- Я искренне надеюсь, что жители и гости города Железноводска оценят уровень сервиса в новом филиале, - сказал Евгений Смирнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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