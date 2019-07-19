15 человек на Ставрополье получают зарплату, равную стоимости 1-комнатной квартиры

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-19T17:13:33+03:00

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15 человек в Ставропольском крае зарабатывают в месяц больше миллиона рублей. Об этом пишет «Newstracker» со ссылкой на Росстат. Всего в СКФО таких миллионеров 24 человека. В КЧР — 6, в Дагестане — 3. В других регионах богачей такого уровня не зарегистрировано.

В России проживают больше 11 тысяч человек, чья зарплата составляет больше 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU