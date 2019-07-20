Самолет, рухнувший на дом в Чечне, летал незаконно

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-20T14:52:57+03:00

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Источник в правоохранительных органах Чечени сообщил ТАСС, что самолет, упавший на дом, не имел разрешения на полет. Легкомоторный Ан-2 был арендован и зарегистрирован в Федерации любительской авиации.

Напомним, 16 июля судно, которым управлял 66-летний житель Дагестана, во время сельхозработ зацепилось за ЛЭП и рухнуло на здание. 4 человека, проживавших в доме, и сам виновник крушения попали в больницу. Дом серьезно поврежден, но пригоден к восстановлению.

Южное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU