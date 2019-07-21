80-летняя жительница Пятигорска дала аферисту 125 тысяч
Пенсионерка попалась на историю о выплате компенсации
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В Пятигорске местная 80-летняя жительница поверила мошеннику и попала на 125 тысяч рублей. Ей позвонили с незнакомого номера и, представившись работником службы безопасности по правам потребителей, предложили выплатить компенсацию за, якобы некачественные купленные ею лекарства.
- Звонивший убедил пенсионерку перевести 125 тысяч рублей через почтовое отделение. Введенная в заблуждение женщина выполнила указания, однако спустя время не получила обещанных выплат и, осознав обман, обратилась в полицию, - говорят в МВД Ставрополья.
Заведено уголовное дело по статье "мошенничество".
ИСТОЧНИК KP.RU