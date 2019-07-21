2019-07-21T13:13:28+03:00
Происшествия

Мордобой устроила сборная Дагестана и Москвы по пляжному регби

Драка на чемпионате попала на видео [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Чемпионат России по пляжному регби обернулся массовой дракой сборной Дагестана и Москвы. Команды сыграли до счета 5:5, когда игрок за республику ослепил противника, бросив песок в лицо спортсмену. Судьи остановили состязание, и понеслась. Видео с мордобоем на соревнованиях разлетелось по сети:

Мордобой на Российском чемпионате по пляжному регби: команды из Москвы и Дагестана устроили массовую драку.

И, казалось, конфликт сумели сперва погасить и примирить стороны. Но затем регбист в белом вырывается из кольца команды и бьет в лицо члена другой сборной. Так мелкий конфликт и перерос в массовую драку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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