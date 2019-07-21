Мордобой устроила сборная Дагестана и Москвы по пляжному регби
Драка на чемпионате попала на видео [видео]
Изменить размер текста:
Чемпионат России по пляжному регби обернулся массовой дракой сборной Дагестана и Москвы. Команды сыграли до счета 5:5, когда игрок за республику ослепил противника, бросив песок в лицо спортсмену. Судьи остановили состязание, и понеслась. Видео с мордобоем на соревнованиях разлетелось по сети:
Мордобой на Российском чемпионате по пляжному регби: команды из Москвы и Дагестана устроили массовую драку.
И, казалось, конфликт сумели сперва погасить и примирить стороны. Но затем регбист в белом вырывается из кольца команды и бьет в лицо члена другой сборной. Так мелкий конфликт и перерос в массовую драку.
ИСТОЧНИК KP.RU