2019-07-21T14:25:25+03:00
Общество

"Большой КиВиН" взяли юмористы ставропольской команды "Михаил Дудиков"

Юмористы стали одними из лучших на фестивале в Светлогорске
Евгения СОКОРЕВА
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Ребята из Ставрополя покорили жюри фестиваля КВН в Светлогорске и стали призерами "Голосящий КиВиНа". Юмористическое состязание самых остроумных прошло накануне и результаты вывесили на официальном сайте Телевизионного творческого объединения АМиК:

"Призеры: "Большой КиВиН в Золотом" - "Сборная Снежногорска"; "Большой КиВиН в светлом" - "Михаил Дудиков" (Ставрополь); "Большой КиВиН в Темном" - "Борцы" (Сургут)".

Журили Юлий Гусман, Валдис Пельш, Сергей Светлаков, Семен Слепаков и Михаил Галустян. А ведущим традиционно выступил Александр Масляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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