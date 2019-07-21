"Большой КиВиН" взяли юмористы ставропольской команды "Михаил Дудиков"
Юмористы стали одними из лучших на фестивале в Светлогорске
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Ребята из Ставрополя покорили жюри фестиваля КВН в Светлогорске и стали призерами "Голосящий КиВиНа". Юмористическое состязание самых остроумных прошло накануне и результаты вывесили на официальном сайте Телевизионного творческого объединения АМиК:
"Призеры: "Большой КиВиН в Золотом" - "Сборная Снежногорска"; "Большой КиВиН в светлом" - "Михаил Дудиков" (Ставрополь); "Большой КиВиН в Темном" - "Борцы" (Сургут)".
Журили Юлий Гусман, Валдис Пельш, Сергей Светлаков, Семен Слепаков и Михаил Галустян. А ведущим традиционно выступил Александр Масляков.
ИСТОЧНИК KP.RU