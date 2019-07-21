2019-07-21T18:01:18+03:00
Происшествия

Автохам с матерившимися пассажирами затеяли разборку с полицейскими в Северной Осетии

Всех жестко задержали и увезли в отделение
Евгения СОКОРЕВА
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Накануне в Северной Осетии полицейским пришлось скрутить автохама с грубыми пассажирами, которые на легковушке устроили гонки с патрульной машиной, игнорируя требования об остановке и нарушая все возможные ПДД, а потом накинулись на инспектора.

В МВД республики "КП-Северный Кавказ" рассказали, что сотрудники заметили водителя с агрессивной манерой вождения и попросили остановиться на проверку, тот стал удирать, но наскочил на бордюр и был вынужден пойти на разговор с правоохранителями. Разговор, правда, не сложился. На требование предъявить права водитель и пассажиры осыпали полицейского матами и даже попытались развязать драку.

- С целью пресечения группового неповиновения законным требованиям сотрудников полиции и попытки завладеть табельным оружием были вынуждены произвести выстрел в воздух и применить физическую силу в отношении правонарушителей, - говорят в ведомстве. - Установлено, что мужчина управлял автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Составлены протоколы об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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