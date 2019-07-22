В Дагестане мужчина умер за рулем машины, но не в ДТП

СЕГОДНЯ 09:21 2019-07-22T09:21:12+03:00

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В Кайтагском районе Дагестана нашли тело мужчины в перевернувшемся автомобиле. На трупе обнаружили огнестрельные ранения, передает пресс-служба МВД России по республике.

Как выяснило следствие, мужчину убил знакомый. В ходе конфликта тот выстрелил в обидчика из ружья, который потом сдал в полицию. Дело удалось быстро раскрыть из-за того, что убийца пришел в отделение с повинной.

Правда, мужчина умер не сразу. Он успел сесть в машину и попытался скрыться. В дороге пострадавший скончался. Со слов очевидцев, автомобиль стал резко сворачивать влево и, сойдя на обочину, улетел в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU