В Ессентуках Пьеру Ришару подарили звезду
Ирина Муравьева, Алла Демидова, Катрин Денев, Светалана Немоляева тоже не остались без знаков внимания
Изменить размер текста:
Звезда Пьера Ришара появилась в Ессентуках. Аллею звезд открыли в Ессентуках во время фестиваля «Хрустальный ИсточникЪ». Именные «небесные тела» появились у Ирины Муравьевой, Катрин Денев, Аллы Демидовой, Светланы Немоляевой.
Фестиваль только начался и гостей КМВ ждет много незабываемых событий: показы, встречи, творческие вечера, мастер-классы. На Ставрополье прибыли актеры Алена Бабенко, Андрей Соколов, Лариса Гузеева Финал мероприятия состоится 27 июля, в этот день покажут фильм-победитель.
Пьер Ришар: «Пригласите меня в Ессентуки и в следующем году!»
00:00
00:00
ИСТОЧНИК KP.RU