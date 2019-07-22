В Ессентуках Пьеру Ришару подарили звезду

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-22T12:56:48+03:00

Ирина Муравьева, Алла Демидова, Катрин Денев, Светалана Немоляева тоже не остались без знаков внимания

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Звезда Пьера Ришара появилась в Ессентуках. Аллею звезд открыли в Ессентуках во время фестиваля «Хрустальный ИсточникЪ». Именные «небесные тела» появились у Ирины Муравьевой, Катрин Денев, Аллы Демидовой, Светланы Немоляевой.

Фестиваль только начался и гостей КМВ ждет много незабываемых событий: показы, встречи, творческие вечера, мастер-классы. На Ставрополье прибыли актеры Алена Бабенко, Андрей Соколов, Лариса Гузеева Финал мероприятия состоится 27 июля, в этот день покажут фильм-победитель.

Пьер Ришар: «Пригласите меня в Ессентуки и в следующем году!» 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU