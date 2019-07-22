2019-07-22T09:35:17+03:00
Общество

Статистика: на 24 тысячи работников в Ингушетии только 206 вакансий

В остальных регионах СКФО ситуация не лучше
Антон ШАПОВАЛОВ
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Стало известно, в каких регионах Россия ситуация с рынком труда самая сложная. Для этого разработали специальный коэффициент напряженности на рынке на начало июля. Его находят посредством деления числа безработных на количество свободных мест в крупных и средних фирмах.

Самой сложной по всей России оказалась ситуация в Ингушетии. Коэффициент региона равен 118,4: на 24,3 тысяч безработных есть всего лишь 206 вакансий. В Чечне обстановка на рынке труда тоже тяжелая: коэффициент региона 23,8. В Дагестане показатель равен 18,6, в Северной Осетии — 6,1.

Среднероссийский показатель в этом вопросе составляет 0,5, то есть один работник может выбирать между двумя предложениями. Самая благоприятная ситуация в Амурской области и Еврейском автономном округе, где коэффициент равен 0,1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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