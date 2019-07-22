На Ставрополье пьяный водитель решил скрыть ДТП ложным доносом

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-22T09:52:23+03:00

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В Ставрополе мужчина сообщил в полицию об угоне машины. Заявитель рассказал, что во время загородного отдыха оставил авто на стоянке, а когда вернулся, транспорта уже не было. Поблизости с указанным местом отдыха полицейские обнаружили врезавшийся в столб автомобиль. Как показала доследственная проверка, мужчина сам находился за рулем авто в момент ДТП. Он был пьян и направлялся в ближайший магазин за следующей порцией спиртного. Ложным доносом ставрополец пытался скрыть пьяное вождение и порчу ЛЭП.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU