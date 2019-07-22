Ставропольские гандболисты из «Динамо» претендуют на победу в сезоне
Команда подвинула действующих чемпионов «Екатеринодар» в Белгороде
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На третьем туре чемпионата страны по пляжном гандболу победила команда «Динамо-Виктор» из Ставрополя. Соревнования проходили в Белгороде, где схлестнулись ставропольские гандболисты с действующими чемпионами из команды «Екатеринодар». Теперь ставропольцы лидеры турнирной таблицы и претендуют на званием чемпионов в этом сезоне. Все решится на четвертом туре в августе в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU