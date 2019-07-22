СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-22T12:05:01+03:00

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В Дагестане произошла крупная авария, в ходе которой виновник скрылся с места. Однако его поймали, уже идет следственная проверка инцидента, передает пресс-служба МВД по Дагестану.

ДТП произошло 18 июля на федеральной трассе в Сулейман-Стальском районе. Некий водитель наехал на 23-летнего местного жителя. Тот получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и серьезные ушибы. Скорая помощь отвезла молодого человека в ближайшую больницу.

После столкновения автолюбитель не остановился, чтобы помочь человеку. На следующий день его поймали и задержали. Оказалось, что водителем, который сбил молодого парня, был житель Краснодарского края. Он выпил в компании друзей две бутылки водки, после чего решил сесть за руль.

- В отношении водителя возбуждено уголовное дело по второй части 264 статьи УК РФ, - сказано в сообщении.

"Выпил две бутылки водки и продложил путь": мужчина в Дагестане наехал на человека.

ИСТОЧНИК KP.RU