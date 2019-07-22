Углекислым газом отравил женщину 34-летний ставрополец

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-22T10:23:02+03:00

Его будут судить за причинение смерти по неосторожности

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В Пятигорске 34-летний мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности. С декабря 2018 года по 16 января 2019 обвиняемый самостоятельно проводил ремонт на кухне, в том числе переделывал вентиляцию, ремонтировал дымовые каналы и газовое оборудование. Вентиляционную шахту он закрыл гипсокартонным коробом. Из-за его действий ночью 17 января в помещении скопился углекислый газ, который из кухни проник в ванную, а в ней находилась женщина. Она скончалась от отравления.

Уголовное дело передано в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU