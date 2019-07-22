На «Конец прекрасной эпохи» в Железноводске приедет вдова Станислава Говорухина
Последнюю картину режиссера покажут 27 июля
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Популярный актер Иван Колесников представит в Железноводске нашумевшую картину «Конец прекрасной эпохи». Фильм снят по рассказу скандального советского журналиста Сергея Довлатова и был показан на 26-м фестивале «Кинотавр» в 2015 году.
Показ запланирован в рамках «Говорухинских дней» в Железноводске на 27 июля. На просмотр последней картины знаменитого режиссера приедет его вдова Галина Говорухина.
ИСТОЧНИК KP.RU