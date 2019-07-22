В Железноводске «воскресят» М.Ю.Лермонтова

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-22T10:38:22+03:00

Его почерк нанесут на бювет, выполненный в форме книги

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С помощью лазера отрывки из произведений Лермонтова перенесут на бювет в форме книге, который будет создан Железновоодске. Единственное в мире подобное сооружение откроется в сентября и будет содержать отрывки из произведений «Штосс», «Княжна Мэри», «Кавказ» и «Измаил-бей»». В качестве образца почерка использована записка в блокноте князя Одоевского. Иллюстрации из записной книжник поэта также скопируют.

Эта часть Каскадной лестнице в Железноводске будет называться «Штосс-парк».

ИСТОЧНИК KP.RU