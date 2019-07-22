"Синтоловый качок" сорвал боксерский мировой рекорд на Красной площади
Кирилл Терешин, или "Синтоловый качок", сорвал мероприятие на Красной площади, организованное к международному дню бокса. Фрик зафиксировал этот момент на камеру.
- Сорвал мероприятия в Москве на Красной площади. Реакция людей на руки-базуки, - написал Терешин.
Большая группа людей, увидев синтольщика, ушла с митинга боксеров, чтобы сфотографироваться с фриком. Диктор на фоне говорит, что в тот момент должны были зафиксировать мировой рекорд.
Терешину предложили сорвать празднование дня ВДВ.
- Никто ничего не сделает. Максимум - пьяные. А так, фоткаться все будут. Сейчас прокуратура знаешь, как работает? Закроют сразу же, - ответил "Синтоловый качок" на дерзкий выпад.
"Руки-Базуки" срывает мероприятие боксеров на Красной площади.
ИСТОЧНИК KP.RU
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