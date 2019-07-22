6500 метров вплавь: ставрополец переплыл Босфор
1,5 года назад он с трудом плавал
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Житель Ставрополя переплыл пролив Босфор на 31-м ежегодном международном межконтинентальном заплыве в Стамбуле.
Больше 2400 человек из 59 стран мира испытали себя на дистанции в 6500 метров. Пловцы стартуют в азиатской части Турции, а финишируют — в европейской.
Ставрополец Андрей Баранов преодолел пролив за 1 час 13 минут и 57 секунд. Он признался, что 1,5 года назад толком и плавать не умел. Группа поддержки Андрея говорит, что он продолжил плыть даже после финиша, не заметив его.
ИСТОЧНИК KP.RU