Каждый шестой житель Чечни — инвалид

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-22T11:06:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество инвалидов среди взрослых сократилось, а среди детей неуклонно растет. К такому выводу пришли журналисты «Ъ», которые основываются на данных министерства труда и статистике бюро медико-социальной экспертизы.

Больше всего инвалидов в Чечне, где на сто человек приходится 17 инвалидов. Другой проблемной республикой стала Ингушетия, где из ста человек 15-16 инвалиды. При этом средний показатель по России всего лишь один человек из ста.

Эксперты добавляют, что инвалиды в нашей стране страдают от болезней системы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительных тканей, а также от психического расстройства и расстройства поведения. Такое большое число инвалидов в Чечне и Ингушетии объясняется последствиями войны.

ИСТОЧНИК KP.RU