На Ставрополье 16-летний грабитель получил условный срок

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-22T11:26:04+03:00

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На Ставрополье 16-летний подросток признан виновным в разбое и грабеже. Юный житель села Сотниковского вечером 12 февраля 2019 года в магазине села Александровского в соответствующей случаю маске с прорезями попросил у продавца деньги из кассы. Просьбу сопроводил размахиваниями ножом. Женщина собралась звонить в полицию, что испугало начинающего грабителя, который ударился в бега. Однако деньги подросток раздобыл на следующий день: похитил сумку у старушки, где хранились 600 рублей, мобильный, очки, продукты и лекарства.

В Александровское 16-летний мальчик приехал на учебу. Со студентами техникума правоохранители провели беседу. Суд назначил подростку 2,5 лет условно, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU