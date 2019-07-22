Видео: актер из "Реальных пацанов" смеется над Чечней и Ставропольем

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-22T14:44:27+03:00

Актер из "Реальных пацанов" смеется над Чечней и Ставропольем Фото: СОЦСЕТИ

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Известный актер Сергей Ершов, который играл одну из серьезных ролей в "Реальных пацанах" - тестя Коляна, проехал по Северному Кавказу. Артист возвращался из поездки в Баку, где отдыхал вместе с женой. По пути он заехал в Дагестан, Чечню, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и закончил турне в Ставропольском крае. Весь свой маршрут Ершов снимал на камеру.

На видео актер отпускает всевозможные каламбуры: то автомойки в Дагестане посчитает, то, оценивая благоустройство Грозного, пошутит над прошлым республики, то прикинет, сколько ставропольские подсолнухи накормят гопников.

Однако Ершов остался доволен своим путешествием. После него он уехал во Францию снимать новый сезон ток-шоу.

Сергей Ершов из "Реальных пацанов" оценивает Чечню и Ставрополь.

ИСТОЧНИК KP.RU