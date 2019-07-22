«Собаку-то за что?»: дагестанцы отрабатывают борцовские приёмы на бездомных псах

СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-22T12:51:15+03:00

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— Больной у***док! Собаку-то за что?! — это одна из самых мягких реакций на ролик опубликованный на выходных в соцсетях Дагестана. Люди возмущены и ошарашены: герой видео — молодой дагестанец, на кадрах отрабатывает борцовские приёмы на бродячей собаке. При чём пёс получает сильнейший удар.

Пользователей видео привело в ужас. Невозможно понять, как молодому мужчине могла придти в голову подобная мысль — разминаться на беззащитном животном. Ролик распространился по всему Instagram, и каждый раз люди задаются вопросом: почему борец не пошёл в зал и не нашёл себе достойного противника? Зачем нападать на простого бродячего пса? И как можно наказать за подобное обращение с животными?

При этом друзья «бойца», снимавшие видео, поступок не только не осудили — несколько мужчин за кадром сначала подбадривают товарища, а потом смеются над несчастной собакой. После этого компания «делает ноги» с места происшествия на машине.

— Попробуй это сделать на том, кто сможет защититься! Попробуй на мне! Давай выйдем с тобой и ты покажешь, какой ты чемпион по жизни? — пишут в комментариях мужчины, не найдя другого способа выразить злость и защитить животное.

Дагестанец отрабатывает борцовские приёмы на собаке.

ИСТОЧНИК KP.RU