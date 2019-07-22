Зудящие ботинки: в Ставрополе побывала иностранка, исколесившая мир на байке

СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-22T15:15:07+03:00

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32-летняя голландка Норали, которая уволилась с работы и продала все вещи ради путешествий по миру на байке, показала Ставрополье своим подписчикам.

В двух видео блоггерши демонстрируются красоты Ставрополя и КМВ. По дороге в Грузию путешественница остановилась в краевой столице: сняла номер в отеле, поела в местной столовой.

Кстати, первое знакомство с городом у байкерши на индийском мотоцикле для приключенческих туров началось с остановки сотрудником ДПС. Инспектор проверил у голландки документы и пожелал счастливого пути.

Девушка сняла свой вояж по центральным улицам города. В объектив камеры попали Тифлисские ворота и почти весь проспект Карла Маркса, храм на Крепостной горе.

КМВ понравились Норали своей зеленью и горами после надоевших степей.

Подписчики свободолюбивой иностранки знают ее по блогу под названием «Itchy Boots» , что переводится как «зудящие ботинки». Девушка выкладывает видео своих путешествий на ютуб-канале. Она уже побывала в Индии, Омане, Эмиратах,Малайзии, Тайланде, Мьянме, Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Азербайджане, Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU