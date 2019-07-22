На Ставрополье женщина умерла в «Гранте» во время ДТП

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-22T14:01:47+03:00

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В Шпаковском районе 21 июля при столкновении «Лады Калины» с «Ладой Грантой» случилась трагедия. На подъеме к Ставрополю водитель «Калины» гнал слишком быстро, из-за чего выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Грантой». 53-летняя пассажирка «Гранты» скончалась на месте, 79-летняя — с травмами доставлена в больницу, как и оба водителя.

Обстоятельства аварии уточняются, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU