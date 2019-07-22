2019-07-22T13:54:27+03:00
Общество

В Ессентуках появилась Аллея звезд

В городе-курорте проходит фестиваль популярных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ»
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Пьер Ришар представит на кинофестивале в Ессентуках свой знаменитый фильм 1976 года "Игрушка".Пьер Ришар представит на кинофестивале в Ессентуках свой знаменитый фильм 1976 года "Игрушка".
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Ессентуки второй раз становятся площадкой для праздника кино. В город-курорт вновь приехали десятки звездных гостей - Алена Бабенко, Андрей Соколов, Ирина Муравьева, Лариса Гузеева и многие другие. У зрителей есть прекрасная возможность пообщаться и фотографироваться с легендами кино.

- Замечательный фестиваль. Здесь собираются грандиозные звезды. Очень приятно, что Ессентуки становятся одним из центров кино, - сказала народная артистка Грузии и России Тамара Гвердцители.

- Я прохожу эту историческую красную дорожку, где невероятное количество людей, которые улыбаются, хотят поздороваться и сфотографироваться. Это прекрасно. Фестиваль «Хрустальный ИсточникЪ», живи, - отметила народная артистка Молдовы Светлана Тома.

На открытие фестиваля в Ессентуки приехал Пьер Ришар. Он будет представлять на фестивале фильм 1976 года «Игрушка» Торжественно была открыта Аллея звезд. В курортном городе появились именные звезды Ирины Муравьевой, Катрин Денев, Аллы Демидовой, Светланы Немоляевой и Пьера Ришара. Программа фестиваля большая и разнообразная.

Кроме конкурсных фильмов, состоятся и внеконкурсные показы. Ретроспектива фильмов звезды немого кино Веры Холодной, встреча с ее внучкой, тоже Верой Холодной. Будут демонстрироваться дипломные работы звездных режиссеров ВГИКа - в рамках фестиваля отметят столетие вуза. Также состоятся творческие вечера и встречи с мастерами экрана.

Кинофестиваль «Хрустальный ИсточникЪ» будет работать семь дней, итоги киносмотра подведут 27 июля. В день закрытия состоится показ фильма-победителя фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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