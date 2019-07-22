Смертельные выходные: в 15 ДТП на Ставрополье погибли 6 человек

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-22T14:04:38+03:00

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В связи с небывалым количеством аварий за прошедшие выходные Госавтоинспекция Ставрополья бьет тревогу и продлевает операцию «Скорость» до 31 июля. В 15 авариях за 20 и 21 июля 6 человек погибли.

Трагедиям способствовала плохая погода: дожди ограничили видимость, увеличив скользкость дорог. Такая погода, по прогнозам синоптиков, продлится еще неделю. Поэтому Госавтоинспеция региона рекомендует пешеходам использовать световозвращатели, водителям выбирать безопасную скорость и пристегиваться ремнями. С 22 июля стартует второй этап операции «Скорость», который продлен до 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU