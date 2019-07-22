В Пятигорске ищут 79-летнего мужчину с палкой для скандинавской ходьбы
С 21 июля о его местонахождении ничего не известно
Фото: https://vk.com/lizaalert_stav_kray
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В Пятигорске пропал 79-летний мужчина. Шереметьев Александр Захарович ушел в неизвестном направлении 21 июля, с тех пор о нем ничего не известно. Мужчина высокого роста, худой, с седыми волосами, карими глазами. Был одет в серую рубашку с длинным рукавом, серые спортивные брюки с белыми полосками по бокам, черные туфли и светлую кепку. При себе у пропавшего была палка для скандинавской ходьбы.
ИСТОЧНИК KP.RU