В Пятигорске ищут 79-летнего мужчину с палкой для скандинавской ходьбы

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-22T14:14:53+03:00

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В Пятигорске пропал 79-летний мужчина. Шереметьев Александр Захарович ушел в неизвестном направлении 21 июля, с тех пор о нем ничего не известно. Мужчина высокого роста, худой, с седыми волосами, карими глазами. Был одет в серую рубашку с длинным рукавом, серые спортивные брюки с белыми полосками по бокам, черные туфли и светлую кепку. При себе у пропавшего была палка для скандинавской ходьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU