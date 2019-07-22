"Это не деньги": врио главы Ингушетии поругался с министром из-за бедности народа

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-22T15:11:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена словесная перепалка между временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым и министром спорта республики Даудом Алхазуровым. Конфликт возник из-за мелкого частного вопроса, который раскрыл большие проблемы.

Глава Ингушетии затронул вопрос, почему молодые люди не занимаются спортом. Одной из причин этому стала дороговизна обыкновенных кед.

- Кеды 200 рублей стоят. Это доступный товар, - возмутился Алхазуров.

- Это для нас проблем нет [купить кеды]. А вы поговорите с людьми. У них нет 200 рублей, даю слово. И у многих нет, - заключил Калиматов.

Глава Ингушетии ругается с министром спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU