На «Аллее звёзд» в Ессентуках разбили плиты

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-22T15:13:18+03:00

Не успели еще именитые гости «Хрустального источника» покинуть Ставрополье, как вандалы уже взялись за своё

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Плиты на только что открытой Аллее звёзд с именами актёров мировой величины в Ессентуках уже повреждены. Аллею открыли в рамках фестиваля «Хрустальный источник», на который прибыл Пьер Ришар.

Жительница курорта обратила внимание на трещины в «звёздах» Светланы Немоляевой и француженки Катрин Денёв. Как пишет «Победа 26», ессентучанка винит во всём молодежь на двукхолесных. Её сбил подросток на самокате, когда она пыталась сфотографировать одну из звёзд. Местная жительница предлагает сделать территорию исключительно пешеходной.

ИСТОЧНИК KP.RU