Как в боевиках: полицейская погоня закончилась массовой дракой со стрельбой
В МВД России начали проверять, насколько действия полицейских (пинки и выстрел вверх) были оправданны в момент задержания буйного водителя в Северной Осетии. Есть предположения, что эти меры оказались лишними.
В субботу сотрудники ДПС попытались остановить машину, водитель которой ехал чересчур агрессивно. Мужчина не стал подчиняться требованиям полицейских и попробовал скрыться. В своих попытках подозреваемый продолжал агрессивно маневрировать по дороге и выезжать на встречную полосу.
Мужчина в итоге наехал на бордюр, и его автомобиль не смог продолжить погоню. Но все, кто был в салоне машины, вышли на оборону. Когда водителя все-таки скрутили, друзья хотели вызволить его. В ходе потасовки сотрудникам ГИБДД пришлось воспользоваться огнестрельным оружием и выстрелить вверх, чтобы отпугнуть бунтарей.
Драка с полицией и стрельбой в Северной Осетии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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