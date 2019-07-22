Как в боевиках: полицейская погоня закончилась массовой дракой со стрельбой

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-22T15:32:45+03:00

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В МВД России начали проверять, насколько действия полицейских (пинки и выстрел вверх) были оправданны в момент задержания буйного водителя в Северной Осетии. Есть предположения, что эти меры оказались лишними.

В субботу сотрудники ДПС попытались остановить машину, водитель которой ехал чересчур агрессивно. Мужчина не стал подчиняться требованиям полицейских и попробовал скрыться. В своих попытках подозреваемый продолжал агрессивно маневрировать по дороге и выезжать на встречную полосу.

Мужчина в итоге наехал на бордюр, и его автомобиль не смог продолжить погоню. Но все, кто был в салоне машины, вышли на оборону. Когда водителя все-таки скрутили, друзья хотели вызволить его. В ходе потасовки сотрудникам ГИБДД пришлось воспользоваться огнестрельным оружием и выстрелить вверх, чтобы отпугнуть бунтарей.

Драка с полицией и стрельбой в Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU