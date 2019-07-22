2019-07-22T15:48:13+03:00
Общество

«Ни хохота, ни визга»: ингушскую молодежи ограничили письменными запретами

Инициативу предложил мэр Магаса
Антон ШАПОВАЛОВ
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Администрация города Магаса издала кодекс поведения для молодых парней и девушек из Ингушетии. Об этом объявил мэр города Беслан Цечоев.

Как пояснил глава Магаса, это будет брошюра, в которой пропагандируют традиционные ценности ингушей. В изданиях вдобавок ко всему поместят фотографии, а саму брошюру переведут на русский, ингушский и английский языки.

- Столица республики Магас старается радовать горожан, придавая вечернему отдыху умиротворение и уют. Но один выкрик неприличного слова, визгливый хохот молодых ребят или вид девушек, сидящих на скамейках, не замечая проходящих мимо взрослых людей, - такое поведение неприемлемо, - заявил Цечоев.

Брошюры раздадут на улицах города. В начале учебного года их завезут в образовательные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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