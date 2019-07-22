Четвертый кандидат на должность губернатора Ставрополья принес документы в избирком

СЕГОДНЯ 16:18 2019-07-22T16:51:20+03:00

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22 июля избирком Ставропольского края принял документы четвертого кандидата на выборы главы региона. Виктор Соболев является выдвиженцев КПРФ .

Ранее мы писали о том, что действующий губернатор края Владимир Владимиров принес необходимый пакет документов и стал первым зарегистрированным кандидатом.

Выборы губернатора Ставропольского края состоятся 8 сентября, тогда же пройдут выборы в органы местного самоуправления в 9 территориях края.

ИСТОЧНИК KP.RU