Четвертый кандидат на должность губернатора Ставрополья принес документы в избирком
Он представляет интересы партии «КПРФ»
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22 июля избирком Ставропольского края принял документы четвертого кандидата на выборы главы региона. Виктор Соболев является выдвиженцев КПРФ .
Ранее мы писали о том, что действующий губернатор края Владимир Владимиров принес необходимый пакет документов и стал первым зарегистрированным кандидатом.
Выборы губернатора Ставропольского края состоятся 8 сентября, тогда же пройдут выборы в органы местного самоуправления в 9 территориях края.
ИСТОЧНИК KP.RU