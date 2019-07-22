2019-07-22T16:32:06+03:00
Общество

Большегруз сломал мост и отрезал четыре села от мира в Дагестане

В изоляции находится около 1,2 тысяч человек
Антон ШАПОВАЛОВ
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Большегруз сломал мост и отрезал четыре села от мира в ДагестанеБольшегруз сломал мост и отрезал четыре села от мира в ДагестанеФото: пресс-служба
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В понедельник в Чародинском районе Дагестана большегрузная машина повердила 52-метровый мост. Он связывал четыре села с остальным миром.

Сведения об этом поступили в республиканское управление МЧС России в 11 часов. По словам спасателей, старый хлипкий мост через реку Хаштинка накренился из-за того, что прогнулась одна из опор. В четыре села — Гелиб, Кутих, Гоаб и Ритляб — не может попасть ни один наземный транспорт. Без автомобильного сообщения осталось 1196 человек, среди них 288 детей.

Отметим, что объездной дороги нет. Есть лишь пешеходная переправа. Власти района планируют организовать временный путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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