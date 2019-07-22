СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-22T16:32:06+03:00

Большегруз сломал мост и отрезал четыре села от мира в Дагестане Фото: пресс-служба

В изоляции находится около 1,2 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

В понедельник в Чародинском районе Дагестана большегрузная машина повердила 52-метровый мост. Он связывал четыре села с остальным миром.

Сведения об этом поступили в республиканское управление МЧС России в 11 часов. По словам спасателей, старый хлипкий мост через реку Хаштинка накренился из-за того, что прогнулась одна из опор. В четыре села — Гелиб, Кутих, Гоаб и Ритляб — не может попасть ни один наземный транспорт. Без автомобильного сообщения осталось 1196 человек, среди них 288 детей.

Отметим, что объездной дороги нет. Есть лишь пешеходная переправа. Власти района планируют организовать временный путь.

ИСТОЧНИК KP.RU