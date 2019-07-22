Виновника смертельного ДТП на белой «Гранте» разыскивают в Ессентуках

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-22T16:34:07+03:00

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В Ессентуках ищут водителя, который сбил насмерть пешехода. Неизвестный 22 июля около 1:30 ночи на улице Первомайской ехал на большой скорости, которая помешала ему вовремя затормозить перед пешеходом.

Погибший переходил дорогу не по «зебре», хотя та находилась поблизости. На вид сбежавшему водителю 45-50 лет, он совершил наезд на белой «Ладе Гранте». Мужчине грозит лишение прав и решетка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU