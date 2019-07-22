Самые богатые бизнесмены Ставрополья — владельцы сельхозпредприятий
Из 20 самых богатых предпринимателей они занимают первую десятку
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Владельцы сельхозпредприятий составили большинство в списке из 20 самых богатых предпринимателей края, составленных Newstracker.
Среди 10 богачей совладельцы птицефабрик ГАП братья Наурузовы «Ресурс», совладелец производителя специй «Моя мечта» Ирина Минина, депутат краевой думы и гендиректор «Агрофирмы Киц» Иван Киц, сирийский предприниматель и владелец десятков тысяч гектаров сельхозугодий Адель Хаммуд. В 2017 году общая сумма активов семьи Наурузовых составила 7,6 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU