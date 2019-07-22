Выбил стекло и стал душить: на Ставрополье перепуганный сын натравил закон на обидчика матери
Задержан 20-летний парень
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Молодой человек в Кочубеевском районе обратился в полицию, чтобы защитить мать. Он сообщил, что знакомый его мамы угрожает ей убийством.
Полицейские выехали на место и узнали, что женщина накануне поссорилась с подозреваемым. После этого мужчина разбил стекло и ввалился в дом, стал душить потерпевшую и угрожать убийством. Сын вмешался. В итоге 20-летний подозреваемый доставлен в полицию. Возбуждено уголовное дело за угрозу убийством, сообщили в МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU